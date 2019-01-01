Лукашенко прокомментировал свое отсутствие на параде Победы в Москве
Президент Белоруссии Александр Лукашенко прокомментировал свое отсутствие на параде Победы в Москве. Он сообщил, что в этом нет никакой политики и конспирологии.
Лукашенко также добавил, что не получал приглашение на праздничные мероприятия от российского руководства. Он пояснил, что даже если бы оно было направлено президенту Белоруссии, он вряд ли смог бы соотнести тайминг с аналогичными мероприятиями республики.
Лукашенко подчеркнул, что День Победы - общий праздник, однако, прежде всего, принадлежит белорусам. В связи с этим Лукашенко призвал представителей бывших советских республик чаще собираться «на этой святой земле», чтобы поклониться ей.
Ранее сенатор Ольга Ковитиди рассказала НСН о своём отношении к акции «Бессмертный полк».
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