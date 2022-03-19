Лукашенко прокомментировал сообщения западных СМИ о состоянии Путина

Белорусский лидер Александр Лукашенко в ответ на сообщения в западных СМИ заявил, что президент России Владимир Путин «абсолютно адекватен, как никогда в форме». Об этом он рассказал в интервью японскому телеканалу TBS. Его телеверсия вышла на YouTube-канале государственного белорусского Агентства теленовостей.

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«Если вы думаете, что президент Путин физически не здоров или еще там что-то случилось, - он, как у нас часто говорят, живее всех живых. Он абсолютно адекватный и нормальный человек. Поэтому пусть Запад… выбросит из головы эту, как у нас говорят, дуроту - эту выдумку. Путин абсолютно адекватен, он как никогда в форме, он исполняет свои функциональные обязанности согласно новой конституции», - заявил Лукашенко.

Лукашенко отметил, что российский лидер «вполне вменяемый, здоровый человек, физически здоровый, он спортсмен», сообщает РИА Новости.

Белорусский президент считает, что любые разговоры о якобы возникших проблемах со здоровьем Владимира Путина преследуют цель подорвать к президенту России доверие внутри страны.

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ФОТО: Официальный сайт президента РФ
ТЕГИ:ЗдоровьеАлександр ЛукашенкоРоссияВладимир Путин
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