Лукашенко призвал увеличить финансирование программ Союзного государства
Президент Белоруссии Александр Лукашенко предложил увеличить финансирование программ Союзного государства. Об этом глава республики заявил на встрече с государственным секретарем СГ Дмитрием Мезенцевым.
По словам Лукашенко, «ни в коем случае» нельзя сокращать экономические, научные, гуманитарные и другие программы, которые финансируются в рамках объединения.
«Надо только увеличивать финансирование, положив в основу наиболее актуальные принципы и направления нашей работы в экономике: импортозамещение и так далее. То, что нужно сейчас нашим государствам - и Беларуси, и России в том числе», — цитирует белорусского президента ТАСС.
Глава республики также отметил необходимость актуализировать повестку дня СГ, сперва подведя итоги пройденного пути и наметив планы на будущее. Для этого необходимо провести очную встречу высших органов власти Союзного государства, считает Лукашенко.
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