В Белоруссии заявили о готовности к защите Союзного государства

По его словам, Минск и Москва в дальнейшем будут совершенствовать подготовку военных и указал на грядущие лётно-тактические учения.

«Далее будут различного рода штабные тренировки. Одним из этапов подготовки будет совместное учение «Щит Союза - 2023». К этому мы стремимся, думаю, подготовка будет продолжаться с хорошим качеством», - заключил он.

Ранее в белорусском Минобороны заявили, что в целях повышения уровня боевой подготовки авиационных подразделений планируется проведение совместного лётно-тактического учения, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».