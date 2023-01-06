В Белоруссии заявили о готовности к защите Союзного государства
Заместитель министра обороны Белоруссии Андрей Жук заявил о готовности совместной белорусско-российской группировки войск к защите Союзного государства, сообщает РИА Новости.
По его словам, Минск и Москва в дальнейшем будут совершенствовать подготовку военных и указал на грядущие лётно-тактические учения.
«Далее будут различного рода штабные тренировки. Одним из этапов подготовки будет совместное учение «Щит Союза - 2023». К этому мы стремимся, думаю, подготовка будет продолжаться с хорошим качеством», - заключил он.
Ранее в белорусском Минобороны заявили, что в целях повышения уровня боевой подготовки авиационных подразделений планируется проведение совместного лётно-тактического учения, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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