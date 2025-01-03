Лукашенко призвал оппозицию участвовать в выборах президента Белоруссии
Уехавшая из Белоруссии оппозиция ещё до выборов призвала голосовать «против всех». Как сообщает БелТА, об этом заявил президент республики Александр Лукашенко.
На встрече с доверенными лицами он указал, что ещё не началось голосование и ещё никто из кандидатов не сделал каких-либо предвыборных заявлений, а оппозиция уже «вякает из-за границы».
«Но это их дело, их право заявлять. Из-за границы легко вякать. Надо приезжать сюда и участвовать в выборах», - сказал Лукашенко.
Белорусский лидер, который зарегистрирован кандидатом в президенты, также указал, что на выборах «люди должны решать всё так, как сочтут нужным».
Ранее Лукашенко заявил, что женщина не может быть президентом Белоруссии, так как в республике президентство - это очень тяжёлый вид деятельности, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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