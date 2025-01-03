Лукашенко заявил о попытках давления на членов избиркомов
В Белоруссии фиксируются попытки давления на членов избирательных комиссий. Как пишет БелТА, об этом заявил президент республики Александр Лукашенко.
На встрече с председателями облисполкомов и Минского горисполкома он указал, что никто этого давления не испугался, однако необходимо оказать им помощь.
«Они в открытую заявляют: «Да, мы члены комиссий и мы будем проводить и организовывать выборы!» Но подключиться надо», - сказал Лукашенко.
Белорусский лидер добавил, что для обеспечения порядка следует подключать не только милицию, но и военных.
Ранее ЦИК Белоруссии зарегистрировал действующего главу государства Александра Лукашенко в качестве кандидата в президенты республики. Выборы пройдут 26 января 2025 года, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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