Лукашенко заявил о попытках давления на членов избиркомов

На встрече с председателями облисполкомов и Минского горисполкома он указал, что никто этого давления не испугался, однако необходимо оказать им помощь.

«Они в открытую заявляют: «Да, мы члены комиссий и мы будем проводить и организовывать выборы!» Но подключиться надо», - сказал Лукашенко.



Белорусский лидер добавил, что для обеспечения порядка следует подключать не только милицию, но и военных.

Ранее ЦИК Белоруссии зарегистрировал действующего главу государства Александра Лукашенко в качестве кандидата в президенты республики. Выборы пройдут 26 января 2025 года, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».