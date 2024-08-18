Лукашенко призвал граждан быть готовыми к его уходу с поста

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что гражданам необходимо быть готовыми к его уходу с поста главы государства.

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«Мы же не вечны, это же сказано было не в контексте, что мы когда-то умрем», - сказал белорусский лидер в интервью телеканалу «Россия».

Лукашенко подчеркнул, что является сторонником перемен. Однако они должны быть эволюционными, а не революционными, добавил политик.

Ранее белорусский лидер заявил что уйдет с поста президента тогда, когда его попросит об этом народ, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Екатерина Чеснокова
ТЕГИ:Александр ЛукашенкоБелоруссия

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