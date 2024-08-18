Лукашенко призвал граждан быть готовыми к его уходу с поста
18 августа 202413:18
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что гражданам необходимо быть готовыми к его уходу с поста главы государства.
«Мы же не вечны, это же сказано было не в контексте, что мы когда-то умрем», - сказал белорусский лидер в интервью телеканалу «Россия».
Лукашенко подчеркнул, что является сторонником перемен. Однако они должны быть эволюционными, а не революционными, добавил политик.
Ранее белорусский лидер заявил что уйдет с поста президента тогда, когда его попросит об этом народ, передает «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru