Лукашенко призвал граждан быть готовыми к его уходу с поста

«Мы же не вечны, это же сказано было не в контексте, что мы когда-то умрем», - сказал белорусский лидер в интервью телеканалу «Россия».

Лукашенко подчеркнул, что является сторонником перемен. Однако они должны быть эволюционными, а не революционными, добавил политик.

Ранее белорусский лидер заявил что уйдет с поста президента тогда, когда его попросит об этом народ, передает «Радиоточка НСН».

