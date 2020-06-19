Лукашенко признался, что в его отношениях с Путиным «ничего не искрит»
Александр Лукашенко рассказал, что в его отношениях с Владимиром Путиным «ничего не искрит». Как сообщает агентство «БелТА», белорусский лидер заявил об этом в ходе встречи с главой МИД РФ Сергеем Лавровым. Лукашенко также напомнил, что он «только что разговаривал» с Путиным и у них состоялся открытый разговор.
«Хотя многие тут думают, что у нас что-то искрит. Ничего у нас не искрит! Есть проблемы всегда», — добавил Лукашенко.
В свою очередь, Сергей Лавров отметил, что искра нужна для зажигания – для того, чтобы двигаться вперед. Президент Белоруссии заявил, что именно так и рассматривает отношения двух стран.
Напомним, ранее сегодня Владимир Путин провел телефонные переговоры со своим белорусским коллегой Александром Лукашенко. Об этом сообщает пресс-служба Кремля. Известно, что лидеры обсудили парад Победы в Москве, а также визовое соглашение и ситуацию с распространением коронавирусной инфекции, подчеркивает РИА ФАН.
В свою очередь, пресс-секретарь белорусского президента Наталья Эйсмонт подчеркнула, что вопросы по ситуации с Белгазпромбанком в ходе телефонного разговора Путина и Лукашегко не поднимались.
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