Лукашенко пришел на саммит ЕАЭС пешком из-за сломавшегося Mercedes
Президент Белоруссии Александр Лукашенко на саммите ЕАЭС пожаловался президенту Киргизии Садыру Жапарову на сломавшийся автомобиль, из-за которому политику пришлось прийти на мероприятие пешком. Об этом сообщает Telegram-канал Sputnik Киргизия.
«"Мерседесы" слабые, не заводятся, пешком пришел», — заявил Лукашенко.
В свою очередь, президент РФ Владимир Путин прибыл на саммит на российском автомобиле Aurus.
Саммит ЕАЭС проходит в пятницу в Бишкеке в узком и расширенном форматах. Во встрече принимают участие в том числе лидеры России, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Армении.
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