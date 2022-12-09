Лукашенко пришел на саммит ЕАЭС пешком из-за сломавшегося Mercedes

Президент Белоруссии Александр Лукашенко на саммите ЕАЭС пожаловался президенту Киргизии Садыру Жапарову на сломавшийся автомобиль, из-за которому политику пришлось прийти на мероприятие пешком. Об этом сообщает Telegram-канал Sputnik Киргизия.

Путин прибыл в Бишкек на саммит ЕАЭС

«"Мерседесы" слабые, не заводятся, пешком пришел», — заявил Лукашенко.

В свою очередь, президент РФ Владимир Путин прибыл на саммит на российском автомобиле Aurus.

Саммит ЕАЭС проходит в пятницу в Бишкеке в узком и расширенном форматах. Во встрече принимают участие в том числе лидеры России, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Армении.

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ФОТО: РИА Новости / Рамиль Ситдиков
ТЕГИ:СаммитЕАЭСКиргизияАлександр Лукашенко
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