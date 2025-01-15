Белоусов: На парад 9 мая приглашены военные из 19 дружественных государств

Для участия в Параде Победы 9 мая в Москве были приглашены военные из 19 дружественных стран. Как сообщает пресс-служба Кремля, об этом заявил глава Минобороны РФ Андрей Белоусов.

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По его словам, воинские подразделения из 10 государств уже подтвердили своё участие.

«В том числе семь - из стран бывшего Советского союза», - заключил он.

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что российская сторона пригласила воинские расчёты из Белоруссии принять участие в параде Победы на Красной площади в 2025 году, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:День ПобедыПарад ПобедыМинобороны РФ

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