Белоусов: На парад 9 мая приглашены военные из 19 дружественных государств
15 января 202515:12
Для участия в Параде Победы 9 мая в Москве были приглашены военные из 19 дружественных стран. Как сообщает пресс-служба Кремля, об этом заявил глава Минобороны РФ Андрей Белоусов.
По его словам, воинские подразделения из 10 государств уже подтвердили своё участие.
«В том числе семь - из стран бывшего Советского союза», - заключил он.
Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что российская сторона пригласила воинские расчёты из Белоруссии принять участие в параде Победы на Красной площади в 2025 году, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Белоусов: Парады в честь Дня Победы пройдут в 28 городах РФ
- Белоусов: В России осталось всего около семи тысяч фронтовиков ВОВ
- Россия и Украина обменялись пленными по формуле «25 на 25»
- Центробанк подал заявление о банкротстве банка «Гарант-Инвест»
- Юру Борисова номинировали на престижную премию BAFTA
- Путин поручил региональным властям лично встретиться с ветеранами ВОВ
- Белоусов: На парад 9 мая приглашены военные из 19 дружественных государств
- Вице-президент «АвтоВАЗа» Костромин: Продажи Lada выросли на 30% в 2024 году
- Лукашенко заявил, что сбежавшая оппозиция не дождется его смерти
- В Иране опровергли создание военного альянса с Россией
15 мая 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru