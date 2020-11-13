Лукашенко пригрозил закрыть границу для украинских товаров
Президент Белоруссии Александр Лукашенко в пятницу на встрече с журналистами заявил, что Киеву стоит опасаться закрытия белорусских границ для украинских товаров. Фрагмент беседы появился в эфире телеканала СТВ.
По словам белорусского президента, его «друг и старший брат» президент России Владимир Путин неоднократно задавал вопросы о покупке Белоруссией украинских товаров и транзите продукции через республику на российский рынок.
Лукашенко заявил, что упрёки Путина справедливы, отметив, что Киев ввёл антибелорусские санкции.
«Слушайте, да очнитесь вы. Вы смотрите, чтобы мы не закрыли границу для товаров с украинской территории», —добавил белорусский президент.
Кроме того, Лукашенко пригрозил запретить не только поставки в республику украинских товаров, но и переработку украинской продукции в Белоруссии и отправку в другие государства.
Ранее Александр Лукашенко назвал присоединение Украины к санкциям Запада в отношении Белоруссии «позорными подвякиваниями» Евросоюзу и Америке.
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