Лукашенко пригрозил остановить транзит энергоносителей в случае закрытия границы Польши
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил о готовности остановить транзит энергоносителей, если Варшава закроет польско-белорусскую границу.
«Слушайте, когда меня будут душить поляки или еще какие-то там, я буду смотреть на какие-то контракты? Бросьте вы, о чем вы говорите?» — сказал Лукашенко в интервью РИА Новости, подчеркнув, что он говорит об этом «серьезно».
Как отметил белорусский лидер, интерес республики «сегодня в России, Китае и на Востоке больше всего». Лукашенко призвал «мозги куриные взять в руки и подумать, что ты бряцаешь», прежде чем делать какие-либо заявления.
Ранее премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил о возможном закрытии границы с Белоруссией на фоне миграционного кризиса, а также отметил возможность введения серьезных экономических санкций в отношении Минска, напоминает RT.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
9,6 млн+32 648 / сут.
Умерли
275 тыс.+1 229 / сут.
Выздоровели
8,3 млн+33 442 / сут.
- Лукашенко пригрозил остановить транзит энергоносителей в случае закрытия границы Польши
- Приморский край ввел QR-коды для посещения непродовольственных магазинов
- Организаторам концерта рэпера L’One в MUSIC MEDIA DOME грозит штраф до 1 млн рублей
- В России выявили 32 837 случаев COVID-19 за сутки
- СМИ: Первый канал не заплатил правообладателю за лицензию на шоу «Две звезды»
- В МИД заявили о 125 тысячах солдат и офицеров ВСУ в Донбассе
- Церемония прощания с Александром Градским началась в Москве
- В 30 регионах России задержали 85 подпольных оружейников
- Захарова: Санкции против России показывают слабость США
- Лукашенко: Белоруссия будет с РФ в случае агрессии со стороны Украины
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru