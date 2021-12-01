Лукашенко пригрозил остановить транзит энергоносителей в случае закрытия границы Польши

«Слушайте, когда меня будут душить поляки или еще какие-то там, я буду смотреть на какие-то контракты? Бросьте вы, о чем вы говорите?» — сказал Лукашенко в интервью РИА Новости, подчеркнув, что он говорит об этом «серьезно».

Как отметил белорусский лидер, интерес республики «сегодня в России, Китае и на Востоке больше всего». Лукашенко призвал «мозги куриные взять в руки и подумать, что ты бряцаешь», прежде чем делать какие-либо заявления.

Ранее премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил о возможном закрытии границы с Белоруссией на фоне миграционного кризиса, а также отметил возможность введения серьезных экономических санкций в отношении Минска, напоминает RT.

