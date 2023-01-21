Лукашенко пригласил Си Цзиньпина в Белоруссию

«Приглашаю ваше превосходительство посетить Республику Беларусь, где вас знают и ценят как настоящего друга и где вам будет оказан самый теплый и радушный прием», — отметил Лукашенко.

По словам лидера республики, страны, несмотря на сложности, добились «значительных успехов в наращивании белорусско-китайского сотрудничества»: так, на полях саммита ШОС был подписан ряд двусторонних соглашений, в индустриальном парке «Великий камень» продвигается проект в области традиционной китайской медицины, работает совместное предприятие по сборке легковых автомобилей «Белджи».

Лукашенко заверил Си Цзиньпина в готовности продолжать развивать отношения Белоруссии и Китая и углублять взаимодействие на международной арене для «построения справедливого и мирного глобального порядка».

