Лукашенко пригласил Си Цзиньпина в Белоруссию
Президент Белоруссии Александр Лукашенко поздравил председателя КНР Си Цзиньпина с Праздником весны (Новым годом по лунному календарю) и пригласил китайского лидера посетить республику. Поздравление белорусского президента опубликовала его пресс-служба.
«Приглашаю ваше превосходительство посетить Республику Беларусь, где вас знают и ценят как настоящего друга и где вам будет оказан самый теплый и радушный прием», — отметил Лукашенко.
По словам лидера республики, страны, несмотря на сложности, добились «значительных успехов в наращивании белорусско-китайского сотрудничества»: так, на полях саммита ШОС был подписан ряд двусторонних соглашений, в индустриальном парке «Великий камень» продвигается проект в области традиционной китайской медицины, работает совместное предприятие по сборке легковых автомобилей «Белджи».
Лукашенко заверил Си Цзиньпина в готовности продолжать развивать отношения Белоруссии и Китая и углублять взаимодействие на международной арене для «построения справедливого и мирного глобального порядка».
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