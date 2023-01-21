Блинкен: США и Китай снизили накал в отношениях
США и Китай смогли снизить накал в двусторонних отношениях, считает госсекретарь Соединенных Штатов Энтони Блинкен. Об этом глава Госдепа заявил в ходе выступления в Чикагском университете.
«Можно почувствовать, что температура несколько снизилась до определенного градуса», — отметил Блинкен.
По словам госсекретаря, мир ожидает от Вашингтона и Пекина «ответственного управления» взаимоотношениями, так как они отразятся на международном сообществе.
Ранее Блинкен назвал Китай «наибольшей стратегической угрозой», с которой сталкивается Вашингтон и его союзники, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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