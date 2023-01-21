Блинкен: США и Китай снизили накал в отношениях

«Можно почувствовать, что температура несколько снизилась до определенного градуса», — отметил Блинкен.

По словам госсекретаря, мир ожидает от Вашингтона и Пекина «ответственного управления» взаимоотношениями, так как они отразятся на международном сообществе.

Ранее Блинкен назвал Китай «наибольшей стратегической угрозой», с которой сталкивается Вашингтон и его союзники, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

