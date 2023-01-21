Блинкен: США и Китай снизили накал в отношениях

США и Китай смогли снизить накал в двусторонних отношениях, считает госсекретарь Соединенных Штатов Энтони Блинкен. Об этом глава Госдепа заявил в ходе выступления в Чикагском университете.

Китай призвал США и Японию отказаться от менталитета холодной войны

«Можно почувствовать, что температура несколько снизилась до определенного градуса», — отметил Блинкен.

По словам госсекретаря, мир ожидает от Вашингтона и Пекина «ответственного управления» взаимоотношениями, так как они отразятся на международном сообществе.

Ранее Блинкен назвал Китай «наибольшей стратегической угрозой», с которой сталкивается Вашингтон и его союзники, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
ТЕГИ:КитайСШАГосударственный департамент США
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры