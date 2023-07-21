Лукашенко приедет в Россию 23 июля

Президент Белоруссии Александр Лукашенко посетит Россию с рабочим визитом 23 июля, сообщает пресс-служба Кремля.

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В сообщении говорится, что в этот же день он встретится с президентом РФ Владимиром Путиным, с которым обсудит актуальные вопросы развития «российско-белорусских отношений, стратегического партнёрства и союзничества».

Также темой встречи лидеров станет интеграционное взаимодействие Москвы и Минска в рамках Союзного государства.

Ранее Лукашенко заявил, что Россия является будущим планеты, и её нужно «активнее демонстрировать себя», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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Фото: kremlin.ru
ТЕГИ:ПереговорыРоссияВладимир ПутинБелоруссияАлександр Лукашенко

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