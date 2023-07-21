Лукашенко приедет в Россию 23 июля
Президент Белоруссии Александр Лукашенко посетит Россию с рабочим визитом 23 июля, сообщает пресс-служба Кремля.
В сообщении говорится, что в этот же день он встретится с президентом РФ Владимиром Путиным, с которым обсудит актуальные вопросы развития «российско-белорусских отношений, стратегического партнёрства и союзничества».
Также темой встречи лидеров станет интеграционное взаимодействие Москвы и Минска в рамках Союзного государства.
Ранее Лукашенко заявил, что Россия является будущим планеты, и её нужно «активнее демонстрировать себя», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Умер культовый американский певец Тони Беннетт
- Шахматист Ян Непомнящий отказался выступать за сборную России
- Набиуллина допустила дальнейшее увеличение ключевой ставки
- Бывший заместитель Гладкова задержан за взятку
- Минпромторг: французская сеть Decathlon нашла покупателя на свой бизнес в России
- Телеведущего Николая Дроздова выписали из больницы
- СМИ: Sukhoi Superjet потерял обшивку двигателя во время взлета в Минводах
- Соратник Стрелкова Алкснис связал его задержание с мятежом ЧВК «Вагнер»
- Лукашенко приедет в Россию 23 июля
- Глава Rheinmetall Паппергер подтвердил решимость построить на Украине танковый завод
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru