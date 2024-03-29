Лукашенко приедет в Москву на юбилейный саммит ЕАЭС
29 марта 202412:50
Президент Белоруссии Александр Лукашенко примет участие в саммите Евразийского экономического союза (ЕАЭС) в Москве. Об этом заявил посол республики в России Дмитрий Крутой, передает ТАСС.
Ранее президент РФ Владимир Путин сообщил, что 8 мая в российской столице пройдет юбилейный саммит ЕАЭС, напоминает RT.
«8 мая у нас будут большие мероприятия, посвященные десятилетию ЕАЭС», — отметил Крутой.
Посол добавил, что после будет принято решение, останется ли Лукашенко в Москве на парад Победы 9 мая.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru