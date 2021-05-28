Лукашенко прибыл в Сочи на переговоры с Путиным

Александр Лукашенко прибыл в Сочи, где должны состояться его переговоры с Владимиром Путиным. Информация об этом опубликована на сайте президента Белоруссии.

Известно, что главы государств планируют обсудить дальнейшие шаги и работу правительств по развитию интеграции на площадке Союзного государства, а также обменяются мнениями по международной тематике.

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А ранее в пятницу, 28 мая, президент Белоруссии заявил, что планирует договориться со своим российским коллегой о возобновлении авиасообщения. Александр Лукашенко отметил, что отсутствие авиасообщения никак не скажется на уменьшении количества заболевших коронавирусом. Президент Белоруссии посчитал, что от авиаперелетов ситуация не станет хуже или лучше. Он добавил, что эпидобстановка в России и Белоруссии примерно одинаковая.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ПереговорыСочиВладимир ПутинАлександр Лукашенко
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