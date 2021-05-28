Лукашенко прибыл в Сочи на переговоры с Путиным

Александр Лукашенко прибыл в Сочи, где должны состояться его переговоры с Владимиром Путиным. Информация об этом опубликована на сайте президента Белоруссии.

Известно, что главы государств планируют обсудить дальнейшие шаги и работу правительств по развитию интеграции на площадке Союзного государства, а также обменяются мнениями по международной тематике.