Лукашенко прибыл в Москву

Президент Белоруссии Александр Лукашенко прилетел в Москву на переговоры с российским лидером Владимиром Путиным. Об этом сообщает Telegram-канал «Пул Первого».

Лукашенко и Путин встретятся в Москве 11 марта

«В машину на переезд сразу пригласили посла [Белоруссии в РФ Владимира] Семашко — обсудить в дороге актуальные вопросы», — отмечается в сообщении.

В ходе переговоров лидеры России и Белоруссии намерены обсудить актуальные вопросы двусторонних отношений, «развитие союзной кооперации, экономическое взаимодействие на фоне санкций, а также ситуацию в регионе и на Украине.

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ФОТО: РИА Новости / Алексей Никольский
ТЕГИ:МоскваВладимир ПутинАлександр Лукашенко
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