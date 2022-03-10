Лукашенко и Путин встретятся в Москве 11 марта

Президент Беларуси Александр Лукашенко совершит рабочий визит в Россию, сообщает пресс-служба белорусского лидера.

Лукашенко назвал Путина «старшим братом» и пошутил про президентство

В сообщении говорится, что 11 марта в Москве состоятся переговоры Лукашенко с президентом России Владимиром Путиным, в ходе которых будут обсуждаться «актуальные вопросы двусторонних отношений и экономическое взаимодействие в условиях санкционного давления».

«На повестке дня также обстановка в регионе и в Украине», - добавили в пресс-службе.

Ранее Лукашенко заявил, что обсудил с Путиным ситуацию на Чернобыльской АЭС, сообщает RT.

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ФОТО: kremlin.ru
ТЕГИ:ПереговорыРоссияБелоруссияВладимир ПутинАлександр Лукашенко
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