Лукашенко и Путин встретятся в Москве 11 марта

В сообщении говорится, что 11 марта в Москве состоятся переговоры Лукашенко с президентом России Владимиром Путиным, в ходе которых будут обсуждаться «актуальные вопросы двусторонних отношений и экономическое взаимодействие в условиях санкционного давления».

«На повестке дня также обстановка в регионе и в Украине», - добавили в пресс-службе.

Ранее Лукашенко заявил, что обсудил с Путиным ситуацию на Чернобыльской АЭС, сообщает RT.