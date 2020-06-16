Лукашенко преподнес дар Зеленскому и намекнул на близость народов
Президент Белоруссии Александр Лукашенко подарил вышиванку своему украинскому коллеге Владимиру Зеленскому и пригласил его посетить республику. Об этом говоритмя в заявлении белорусского посольства в Киеве.
Ранее прошла встреча посла Белоруссии Игоря Сокола с замглавы офиса президента Украины Игорем Жоквой. Дипломат передал через собеседника вышиванки для самого Зеленского и его супруги. При этом подарок стал ответным: ранее Зеленский преподнес украинские вышиванки лидерам ряда стран, в том числе Лукашенко.
В своем послании Зеленскому Лукашенко указал, что белорусская вышиванка символизирует особенность, культурную взаимосвязь, и близость» украинского и белорусского народов.
Отметим, что 9 августа состоятся выборы президента Белоруссии. Некоторые оппоненты Лукашенко начали жаловаться на давление: так белорусский банкир и меценат Виктор Бабарико заявил, что не исключает своего ареста в ближайшие дни, передает Утро.ру
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