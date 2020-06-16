Лукашенко преподнес дар Зеленскому и намекнул на близость народов

Ранее прошла встреча посла Белоруссии Игоря Сокола с замглавы офиса президента Украины Игорем Жоквой. Дипломат передал через собеседника вышиванки для самого Зеленского и его супруги. При этом подарок стал ответным: ранее Зеленский преподнес украинские вышиванки лидерам ряда стран, в том числе Лукашенко.



В своем послании Зеленскому Лукашенко указал, что белорусская вышиванка символизирует особенность, культурную взаимосвязь, и близость» украинского и белорусского народов.



Отметим, что 9 августа состоятся выборы президента Белоруссии. Некоторые оппоненты Лукашенко начали жаловаться на давление: так белорусский банкир и меценат Виктор Бабарико заявил, что не исключает своего ареста в ближайшие дни, передает Утро.ру

