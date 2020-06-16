Лукашенко поведал о драке газовых экспортеров за Белоруссию

«Идет драка за премиальный европейский и наш рынок между основными игроками, поставляющими природный газ», - цитирует Лукашенко Газета.ру



Ранее, во время поездки в Витебскую область, Лукашенко призвал активнее использовать в качестве топлива опилки и торф, как это делают в белорусском регионе.



Президент добавил, что этот опыт нужно распространить на всю республику, чтобы не «выпрашивать» природный газ и нефть, передает телеканал 360.

