Лукашенко: Белоруссия будет требовать от Германии забрать беженцев

Президент Белоруссии Александр Лукашенко обвинил Евросоюз в отсутствии контакта по проблеме беженцев на белорусско-польской границе. Слова Лукашенко приводит агентство БелТА.



«Я просил, чтобы Евросоюз и, в частности, ФРГ их забрали. Они сказали, и.о. канцлера Германии Ангела Меркель мне пообещала, на уровне Евросоюза рассмотрят эту проблему. Они на контакт даже не выходят», - заявил Лукашенко.

При этом белорусский президент также заявил, что угрозы Польши закрыть границы коснутся прежде всего самих поляков. Он напомнил, что через Белоруссию проходит путь на восток, в Россию и Китай.

«Поедут через Донбасс, а там ребята резкие. Они их быстро отстроят», - предположил Лукашенко. Он заявил, что Германия должна забрать беженцев, однако подчеркнул, что Белоруссия способна решить проблему и без чужой помощи.

