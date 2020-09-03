Лукашенко предупредил о желании Запада подсунуть России «пакости»
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что страны Запада планируют «подсунуть пакости» России в преддверии сентябрьского единого дня голосования в российских регионах. Об этом свидетельствует перехваченный белорусскими спецслужбами разговор между некими людьми в Берлине и Варшаве, утверждает он.
Одна из таких пакостей - заявление властей ФРГ об отравлении оппозиционера Алексея Навального, сказал Лукашенко. «Мы думаем, что ещё что-то придумают. Вот их стиль. Вот их лицо», - цитирует белорусского президента агентство БЕЛТА.
Лукашенко добавил, что речь шла и о Белоруссии, сделав вывод, что «спокойной жизни нам не будет», передаёт РИА ФАН.
Ранее Лукашенко со ссылкой на перехваченный разговор заявил, что озвученная канцлером ФРГ Ангелой Меркель информация об отравлении Навального – фальсификация.
В августе стало известно, что Меркель пыталась созвониться с Лукашенко по ситуации в Белоруссии, но тот не взял трубку, отмечает RT.
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