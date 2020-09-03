Лукашенко предупредил о желании Запада подсунуть России «пакости»

Одна из таких пакостей - заявление властей ФРГ об отравлении оппозиционера Алексея Навального, сказал Лукашенко. «Мы думаем, что ещё что-то придумают. Вот их стиль. Вот их лицо», - цитирует белорусского президента агентство БЕЛТА.

Лукашенко добавил, что речь шла и о Белоруссии, сделав вывод, что «спокойной жизни нам не будет», передаёт РИА ФАН.

Ранее Лукашенко со ссылкой на перехваченный разговор заявил, что озвученная канцлером ФРГ Ангелой Меркель информация об отравлении Навального – фальсификация.

В августе стало известно, что Меркель пыталась созвониться с Лукашенко по ситуации в Белоруссии, но тот не взял трубку, отмечает RT.

