Лукашенко предупредил о желании Запада подсунуть России «пакости»

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что страны Запада планируют «подсунуть пакости» России в преддверии сентябрьского единого дня голосования в российских регионах. Об этом свидетельствует перехваченный белорусскими спецслужбами разговор между некими людьми в Берлине и Варшаве, утверждает он.

Лукашенко заявил о фальсификации Берлином и Варшавой факта отравления Навального

Одна из таких пакостей - заявление властей ФРГ об отравлении оппозиционера Алексея Навального, сказал Лукашенко. «Мы думаем, что ещё что-то придумают. Вот их стиль. Вот их лицо», - цитирует белорусского президента агентство БЕЛТА.

Лукашенко добавил, что речь шла и о Белоруссии, сделав вывод, что «спокойной жизни нам не будет», передаёт РИА ФАН.

Ранее Лукашенко со ссылкой на перехваченный разговор заявил, что озвученная канцлером ФРГ Ангелой Меркель информация об отравлении Навального – фальсификация.

В августе стало известно, что Меркель пыталась созвониться с Лукашенко по ситуации в Белоруссии, но тот не взял трубку, отмечает RT.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Единый День ГолосованияАнгела МеркельАлександр Лукашенко
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