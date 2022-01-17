Лукашенко анонсировал совместные учения России и Белоруссии

Совместные учения Вооруженных сил Белоруссии и России пройдут в феврале. Об этом сообщил президент Белоруссии Александр Лукашенко в ходе совещания.

Лукашенко заявил о 30 тысячах военных Польши и Прибалтики у белорусских границ

«Мы учения планировали начать в феврале. Точную дату определяйте, сообщайте, чтобы нас не упрекали, что мы тут с бухты-барахты какие-то войска стянули, чуть ли не воевать собираемся», — цитирует главу государства БЕЛТА.

По словам министра обороны Белоруссии Виктора Хренина, стороны уже обсудили все касающиеся маневров вопросы, однако точная дата учений еще определяется.

Как отметил Лукашенко, российско-белорусские учения должны пройти на западной и южной границах республики. Президент призвал провести «нормальные» мероприятия «по отработке определенного замысла в противостоянии с этими силами: Запада (Прибалтика и Польша) и юга (Украина)».

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Фото: president.gov.by
ТЕГИ:Военные УченияБелоруссияРоссияАлександр Лукашенко
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