Лукашенко предложил Западу рассказать, на какие спецслужбы работал создатель NEXTA Протасевич
Президент Белоруссии Александр Лукашенко потребовал от Запада рассказать, на какие спецслужбы работали создатель Telegram-канала NEXTA Роман Протасевич и его подруга россиянка Софья Сапега, которых задержали в воскресенье в минском аэропорту после экстренной посадки самолета ирландской авиакомпании Ryanair.
«Пусть западные защитники ответят, на какие спецслужбы работали двое задержанных?» — заявил Лукашенко сегодня во время официального обращения. Его слова передает агентство теленовостей (АТН), входящее в государственный медиахолдинг «Белтелерадиокомпания».
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