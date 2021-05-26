Лукашенко предложил Западу рассказать, на какие спецслужбы работал создатель NEXTA Протасевич

Президент Белоруссии Александр Лукашенко потребовал от Запада рассказать, на какие спецслужбы работали создатель Telegram-канала NEXTA Роман Протасевич и его подруга россиянка Софья Сапега, которых задержали в воскресенье в минском аэропорту после экстренной посадки самолета ирландской авиакомпании Ryanair.

Россиянке Сапеге грозит до 12 лет тюрьмы

«Пусть западные защитники ответят, на какие спецслужбы работали двое задержанных?» — заявил Лукашенко сегодня во время официального обращения. Его слова передает агентство теленовостей (АТН), входящее в государственный медиахолдинг «Белтелерадиокомпания».

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ФОТО: кадр из видео на YouTube
ТЕГИ:Александр ЛукашенкоБелоруссия
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