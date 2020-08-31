Лукашенко предложил создать систему, не завязанную на него

По словам Лукашенко, он как президент оберегает суды, но надо создать систему, «не завязанную на личность, в том числе Лукашенко», передаёт БЕЛТА. Глава государства предложил отразить в Конституцию систему устройства белорусских судов.

Ранее Лукашенко заявлял, что согласится на перераспределение президентских полномочий и новые выборы только после принятия новой Конституции. При этом, по его словам, возврат к редакции 1994 года исключён, пишет «Свободная пресса».

