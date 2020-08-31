Лукашенко предложил создать систему, не завязанную на него

Президент Белоруссии Александр Лукашенко признал, что в стране «несколько авторитарная система устройства общественной жизни», и предложил реформировать её. Об этом он заявил после встречи с председателем Верховного суда республики, с которым обсуждал в том числе изменение Конституции.

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По словам Лукашенко, он как президент оберегает суды, но надо создать систему, «не завязанную на личность, в том числе Лукашенко», передаёт БЕЛТА. Глава государства предложил отразить в Конституцию систему устройства белорусских судов.

Ранее Лукашенко заявлял, что согласится на перераспределение президентских полномочий и новые выборы только после принятия новой Конституции. При этом, по его словам, возврат к редакции 1994 года исключён, пишет «Свободная пресса».

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ФОТО: РИА Новости/Михаил Климентьев
ТЕГИ:КонституцияАлександр Лукашенко
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