Лукашенко предложил отправить заключенных на борьбу с последствиями урагана
Белорусский президент Александр Лукашенко предложил привлечь заключенных к борьбе с последствиями урагана в стране. Об этом сообщает Telefgram-канал «Пул Первого».
Президент напомнил, что в стране более 20 тысяч человек, в том числе те, которые были осуждены за политические преступления, отбывают наказание в местах лишения свободы. Лукашенко также призвал привлекать к устранению последствий стихии горожан, в особенности тех, кто не работает.
Глава государства подчеркнул, что уже пообщался на эту тему с возглавляющим МВД Белоруссии Иваном Кубраковым.
В середине июля на Белоруссию обрушился мощный ураган. Тогда скорость ветра достигала 30 м/с. Больше всего повреждений в результате урагана наблюдалось в Гомельской области. Ветер срывал крыши зданий, валил деревья, обрывал провода.
Ранее Александр Лукашенко раскритиковал реакцию на последствия бури в Белоруссии, назвав работу по устранению ее последствий «отвратительной», передает RT.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru