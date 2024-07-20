Лукашенко предложил отправить заключенных на борьбу с последствиями урагана

Глава государства подчеркнул, что уже пообщался на эту тему с возглавляющим МВД Белоруссии Иваном Кубраковым.

В середине июля на Белоруссию обрушился мощный ураган. Тогда скорость ветра достигала 30 м/с. Больше всего повреждений в результате урагана наблюдалось в Гомельской области. Ветер срывал крыши зданий, валил деревья, обрывал провода.

Ранее Александр Лукашенко раскритиковал реакцию на последствия бури в Белоруссии, назвав работу по устранению ее последствий «отвратительной», передает RT.