Лукашенко предложил отправить заключенных на борьбу с последствиями урагана

Белорусский президент Александр Лукашенко предложил привлечь заключенных к борьбе с последствиями урагана в стране. Об этом сообщает Telefgram-канал «Пул Первого».

Президент напомнил, что в стране более 20 тысяч человек, в том числе те, которые были осуждены за политические преступления, отбывают наказание в местах лишения свободы. Лукашенко также призвал привлекать к устранению последствий стихии горожан, в особенности тех, кто не работает.

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Глава государства подчеркнул, что уже пообщался на эту тему с возглавляющим МВД Белоруссии Иваном Кубраковым.

В середине июля на Белоруссию обрушился мощный ураган. Тогда скорость ветра достигала 30 м/с. Больше всего повреждений в результате урагана наблюдалось в Гомельской области. Ветер срывал крыши зданий, валил деревья, обрывал провода.

Ранее Александр Лукашенко раскритиковал реакцию на последствия бури в Белоруссии, назвав работу по устранению ее последствий «отвратительной», передает RT.

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ФОТО: скриншот с видео
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