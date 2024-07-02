СМИ: Ребенок погиб в Петербурге в результате урагана
В результате сильного урагана в Санкт-Петербурге и Ленобласти 1 июля погиб 11-летний мальчик. Причиной его смерти стало упавшее дерево. Об этом сообщил Telegram-канал Mash.
У мальчика были диагностированы тяжелые сочетанные травмы. Он скончался, не приходя в сознание.
В понедельник 1 июля также сообщалось о смерти 36-летней женщины, на которую упало дерево в Санкт-Петербурге. Трагедия произошла на проспекте Юрия Гагарина. Также в Гатчинском районе Ленобласти от падения дерева пострадали две женщины. Они были госпитализированы с переломами в Гатчинскую больницу.
Ранее стало известно, что в Санкт-Петербурге сильный ураган повалил башенный кран, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru