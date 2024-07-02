СМИ: Ребенок погиб в Петербурге в результате урагана

В результате сильного урагана в Санкт-Петербурге и Ленобласти 1 июля погиб 11-летний мальчик. Причиной его смерти стало упавшее дерево. Об этом сообщил Telegram-канал Mash.

Санкт-Петербург накрыл мощный ураган

У мальчика были диагностированы тяжелые сочетанные травмы. Он скончался, не приходя в сознание.

В понедельник 1 июля также сообщалось о смерти 36-летней женщины, на которую упало дерево в Санкт-Петербурге. Трагедия произошла на проспекте Юрия Гагарина. Также в Гатчинском районе Ленобласти от падения дерева пострадали две женщины. Они были госпитализированы с переломами в Гатчинскую больницу.

Ранее стало известно, что в Санкт-Петербурге сильный ураган повалил башенный кран, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».


Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Наталья Селиверстова
ТЕГИ:Санкт-ПетербургУраган

Горячие новости

Все новости

партнеры