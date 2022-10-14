Лукашенко призвал западные страны не загонять Россию в угол

По его словам, Западу не стоит пересекать обозначенные Москвой красные линии и загонять её в угол, поскольку она может применять любые виды вооружений в случае нападения на российскую территорию.

«Если, не дай Бог, будет нападение на территорию Российской Федерации, Россия может, если будет нужно, применить все виды вооружения... Если вы загоняете человека или страну в угол, то есть только один путь – вперед. Поэтому не заступайте за красные линии, не надо их пересекать», - подчеркнул белорусский лидер.

Ранее глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель заявил, что Запад намерен дать мощный военный ответ в случае применения ядерного оружия на Украине, сообщает RT.