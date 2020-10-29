Лукашенко позлорадствовал над Зеленским

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что властям Литвы и Украины прежде, чем кидать камни в Белоруссию, следует разобраться в своих странах, передаёт Белта.



Комментируя общественно-политическую обстановку в соседних государствах, белорусский лидер отметил, что в Литве партия главы МИД страны Линаса Линкявичуса, который неоднократно критиковал власти Белоруссии, проиграла выборы оппозиции и не прошла в парламент.



Кроме этого, Лукашенко напомнил о «сокрушительном поражении на выборах в местное самоуправление» и своему украинскому коллеге Владимиру Зеленскому. «Не надо в наш огород лезть, разберитесь у себя», - посоветовал президент Белоруссии.



Протесты в Белоруссии, которые начались после президентских выборов 9 августа, продолжаются до сих пор. Оппозиция считает, что результаты, согласно которым в шестой раз победил Александр Лукашенко, были сфальсифицированы.

Президент Белоруссии неоднократно заявлял, что протесты в республике координируются из-за границы, в том числе, из Литвы и Украины. Ранее официальный представитель Госпогранкомитета Антон Бычковский рассказал, что белорусские пограничники не пустили в страну 595 «крепких молодых людей спортивного телосложения», прибывших с территории Украины, Польши и Литвы.

