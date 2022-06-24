Лукашенко анонсировал «серьёзные переговоры» с Путиным
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что 25 июня проведет с российским коллегой Владимиром Путиным «серьёзные переговоры», передаёт БелТА.
На встрече с губернатором Санкт-Петербурга Александром Бегловым белорусский лидер уточнил, что беседа с президентом РФ будет посвящена «серьёзной проблематике».
«Завтра мы с Владимиром Владимировичем как обычно проведем серьёзные переговоры по серьёзной проблематике. Но это будет завтра», - сказал Лукашенко.
Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, президент Белоруссии Александр Лукашенко находится с неформальным визитом в России.
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