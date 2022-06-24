Лукашенко анонсировал «серьёзные переговоры» с Путиным

Путин: Россия готова обеспечить бесперебойную перевозку украинского зерна В Совфеде предлагают урегулировать статус беженцев, прибывающих в Россию На Кубани завели уголовное дело из-за гибели людей от непогоды Сбербанк вводит комиссию за переводы на карты других банков через их сайты и приложения В Москве открыли монумент к столетию российской нелегальной разведки