Лукашенко поручил закрыть «каждый метр» белорусской границы
Президент Белоруссии Александр Лукашенко поручил силовикам усилить охрану границы страны. Об этом сообщает БелТА.
«С сегодняшнего дня ни одна нога на территорию Беларуси с сопредельной стороны, будь то с юга или с запада, ступить не должна», — заявил Лукашенко.
По его словам, белорусского лидера, закрыт должен быть «каждый метр границы». Лукашенко подчеркнул, что народ Белоруссии должен чувствовать себя спокойно, пишут Известия.
А ранее президент Белоруссии обвинил власти граничащих с республикой стран в том, что они не пускают на свою территорию мигрантов, а в Белоруссию возвращают полуживых людей.
Лукашенко предупредил страны о возможных последствиях в случае выдворения граждан, которых «они туда позвали».
«Нацисты и все, чего о них говорить», - заключил глава государства.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
6,4 млн+67 719 / сут.
Умерли
163 тыс.+2 372 / сут.
Выздоровели
5,7 млн+59 429 / сут.
- В Совфеде высказались о переносе выборов в Госдуму
- Первый президент Украины назвал своей самой большой ошибкой доверие России
- Лукашенко поручил закрыть «каждый метр» белорусской границы
- Украина сообщила о начале активной фазы противоминных учений в Черном море
- Лукашенко назвал нацистами власти соседних стран из-за ситуации с мигрантами
- Минздрав: В России привились 37 миллионов человек
- Россиянин Мизинов снят с соревнований по спортивной ходьбе на Олимпиаде
- «МБХ медиа» объявили о закрытии
- Макрон сообщил о возможном введении третьей дозы вакцины для ряда граждан
- В России за сутки выявили 23 120 новых случаев COVID-19
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru