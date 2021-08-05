Лукашенко поручил закрыть «каждый метр» белорусской границы

Президент Белоруссии Александр Лукашенко поручил силовикам усилить охрану границы страны. Об этом сообщает БелТА.

«С сегодняшнего дня ни одна нога на территорию Беларуси с сопредельной стороны, будь то с юга или с запада, ступить не должна», — заявил Лукашенко.

По его словам, белорусского лидера, закрыт должен быть «каждый метр границы». Лукашенко подчеркнул, что народ Белоруссии должен чувствовать себя спокойно, пишут Известия.

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А ранее президент Белоруссии обвинил власти граничащих с республикой стран в том, что они не пускают на свою территорию мигрантов, а в Белоруссию возвращают полуживых людей.

Лукашенко предупредил страны о возможных последствиях в случае выдворения граждан, которых «они туда позвали».

«Нацисты и все, чего о них говорить», - заключил глава государства.


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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ГраницаБелоруссияАлександр Лукашенко
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