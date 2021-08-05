Лукашенко поручил закрыть «каждый метр» белорусской границы

Президент Белоруссии Александр Лукашенко поручил силовикам усилить охрану границы страны. Об этом сообщает БелТА.

«С сегодняшнего дня ни одна нога на территорию Беларуси с сопредельной стороны, будь то с юга или с запада, ступить не должна», — заявил Лукашенко.

По его словам, белорусского лидера, закрыт должен быть «каждый метр границы». Лукашенко подчеркнул, что народ Белоруссии должен чувствовать себя спокойно, пишут Известия.