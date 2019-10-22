Лукашенко поручил составить план действий в ответ на размещение в Литве военных сил США
Александр Лукашенко поручил госсекретарю Совета безопасности и министру обороны составить план мероприятий по реагированию на размещение Вооруженных сил США рядом с границей Белоруссии. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на госсекретаря Совбеза Белоруссии Станислава Зася.
Госсекретарь отмечает, что литовский полигон Пабраде находится в 15 км от белорусской границы и является одним из крупнейших военных полигонов в стране. Ранее американских подразделений в Литве не было, а сейчас появляется как бронетанковая техника, так и сами военные.
Ранее на саммите СНГ в Ашхабаде Лукашенко проявил беспокойство из-за масштабных военных учений НАТО, которые запланированы на весну 2020 года в непосредственной близости от границы Белоруссии. Станислав Зась утверждает, что в ходе учений будут прорабатываться различные варианты переброски войск с территории США на европейский континент.
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