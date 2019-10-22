Лукашенко дал военным сигнал «о нестабильности» границ

«У Белоруссии нет и, не может быть внеблокового статуса. О чем Лукашенко никогда официально не заявит. В настоящее время республика является членом ОДКБ и в случае каких-то обострений, связанных с переходом в локальный или большой вооруженный конфликт, Белоруссии придется выполнять свои обязательства. То есть воевать на стороне стран-участниц ОДКБ. Если страна к этому готова, то нужно говорить об этом в открытую. Если в какой-то степени Лукашенко желает этот статус поменять, то об этом тоже нужно говорить открыто», - пояснил политолог.

Зимовский рассказал, что три четверти территории страны находится под угрозой.

«В определенном смысле Лукашенко правильно оценивает ситуацию у границ Белоруссии. Дуга нестабильности начинается в Литве, проходит через Польшу и заканчивается на Украине. Получается, что практически три четверти белорусской территории, длины границы, находится по периметру враждебно настроенных стран. Во-первых, это страны враждебно настроенные к России, а значит и к Союзному государству Беларуси и России. Во-вторых, Литва и Польша - это члены блока НАТО, а Украина в этот блок стремится. Кроме того,Украина является страной, где идет гражданская война. Наверное, Лукашенко должен в связи с этим предпринять какие-то меры», - сказал Зимовский.

Александр Лукашенко также отметил, что его собственная служба безопасности готова отразить удар «хладнокровно, четко, слажено, незаметно, но эффективно». Зимовский уточнил, что спецслужбы при главах правительства не способны вести военные действия.

«Если говорить о любой службе охраны высших должностных лиц или первых лиц государства, то в боевом смысле, с военной точки зрения, они представляют собой единицу, близкую к нулю. Потому что их задача, чтобы в случае чего вождь успел добежать до вертолета. Других задач у охраны президентов, премьеров, королей нет», - сказал бывший парламентарий.

Ранее сообщалось, что министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей заявил о возможности отказа от создания Союзного государства с Российской Федерацией, при условии, что «общество посчитает нецелесообразным существование» данного соглашения. Минский политолог Алексей Дзермант в эфире НСН заявил, что Белоруссия откажется от Союзного государства только для европейских ушей.