Лукашенко поручил разобраться с задержаниями на протестах

Белорусский президент Александр Лукашенко поручил разобраться по фактам задержания на протестах в городах страны. Об этом заявила спикер Совета Республики Наталья Кочанова, сообщает РИА Новости.

Кочанова отметила, что президент "услышал мнение трудовых коллективов". По ее словам, на вечер 13 августа освобождены более тысячи человек.

Ранее рабочие крупнейших заводов Белоруссии провели акции против насилия со стороны ОМОНа и за честные выборы. Участниками акции стали Минский автомобильный завод (МАЗ), завод «Терразит» в Гродно, БелАЗ.

За четыре ночи протестов были задержаны около 7 тысяч человек. СИЗО в Минске переполнены. Задержанных перевозят из столицы в Жодино, где расположена следственная тюрьма. По мнению белорусского политолога Валерия Карбалевича, Лукашенко выбрал жёсткий силовой сценарий, толкая страну к гражданской войне, отмечает "Свободная пресса".

