Лукашенко поручил армии поддерживать согласие в обществе

Лукашенко призвал военных сделать все возможное, чтобы защитить суверенитет страны.

«Не должны нас запрячь в телегу и стегать, чтобы мы, "вылупив вочы", как в народе говорят, скакали как бешеные и тянули чужой воз», - приводятся слова белорусского лидера на сайте главы государства.

В преддверии президентских выборов Лукашенко заявлял, что «определённые силы» раскачивают обстановку в стране. Он, в частности, сообщал о срыве «некоего майдана». Как пишет РИА ФАН, Лукашенко также отметил, что имеет шанс потерять страну, если поведёт себя «демократично».

