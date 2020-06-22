Лукашенко поручил армии поддерживать согласие в обществе

Президент Белоруссии Александр Лукашенко назвал задачей армии и сил спецопераций «в сложившейся обстановке» поддержание стабильности и согласия в обществе. Об этом он заявил во время посещения 38-ю Брестской отдельной гвардейской десантно-штурмовой Венской Краснознаменной бригады.

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Лукашенко призвал военных сделать все возможное, чтобы защитить суверенитет страны.

«Не должны нас запрячь в телегу и стегать, чтобы мы, "вылупив вочы", как в народе говорят, скакали как бешеные и тянули чужой воз», - приводятся слова белорусского лидера на сайте главы государства.

В преддверии президентских выборов Лукашенко заявлял, что «определённые силы» раскачивают обстановку в стране. Он, в частности, сообщал о срыве «некоего майдана». Как пишет РИА ФАН, Лукашенко также отметил, что имеет шанс потерять страну, если поведёт себя «демократично».

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ФОТО: РИА Новости / Виктор Толочко
ТЕГИ:ВоенныеБелоруссияАлександр Лукашенко
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