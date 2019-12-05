Лукашенко пообещал не включать Белоруссию в состав РФ

Соответствующее заявление президент Белоруссии сделал в ходе выступления перед депутатами старого и нового созывов парламента.

Глава государства, в частности, заявил, что никто не подпишет документы, которые «принесут нам вред». Так Лукашенко прокомментировал отношения между Москвой и Минском.

Также президент Белоруссии подчеркнул, что власти двух стран не ведут переговоры по созданию единого парламента. По его словам, республика не намерена входить в состав «братской», по его словам, России, сообщает RT.

