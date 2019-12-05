Лукашенко пообещал не включать Белоруссию в состав РФ
Белоруссия не будет подписывать договор об интеграции с Россией в случае, если это нанесет вред республике.
Соответствующее заявление президент Белоруссии сделал в ходе выступления перед депутатами старого и нового созывов парламента.
Глава государства, в частности, заявил, что никто не подпишет документы, которые «принесут нам вред». Так Лукашенко прокомментировал отношения между Москвой и Минском.
Также президент Белоруссии подчеркнул, что власти двух стран не ведут переговоры по созданию единого парламента. По его словам, республика не намерена входить в состав «братской», по его словам, России, сообщает RT.
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