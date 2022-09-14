Лукашенко пообещал не дать Европе замерзнуть
Белоруссия поможет Европе не замерзнуть зимой. Об этом заявил президент республики Александр Лукашенко, передает Telegram-канал «Пул Первого».
Канал опубликовал видео, на котором Лукашенко колет дрова.
«Не дадим Европе замерзнуть, поможем нашим братьям, может, и они когда-то нам помогут», — сказал белорусский президент.
Лукашенко подчеркнул, что Европе не приходится выбирать, какие именно дрова использовать, «главное – чтобы было тепло».
«Главное, чтобы в Польше [президент Анджей] Дуда и [премьер-министр Матеуш] Моравецкий не замерзли, это наши соседи, может, одумаются», — добавил лидер Белоруссии.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru