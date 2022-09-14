Лукашенко пообещал не дать Европе замерзнуть

Канал опубликовал видео, на котором Лукашенко колет дрова.

«Не дадим Европе замерзнуть, поможем нашим братьям, может, и они когда-то нам помогут», — сказал белорусский президент.

Лукашенко подчеркнул, что Европе не приходится выбирать, какие именно дрова использовать, «главное – чтобы было тепло».

«Главное, чтобы в Польше [президент Анджей] Дуда и [премьер-министр Матеуш] Моравецкий не замерзли, это наши соседи, может, одумаются», — добавил лидер Белоруссии.

