Лукашенко предложил ввести уголовное наказание за угрозы президенту Белоруссии
Президент Белоруссии Александр Лукашенко предложил ввести уголовную ответственность за насилие или угрозу в отношении действующего или бывшего главы республики.
В документе, который опубликован на белорусском национальном правовом портале, также предлагается распространить соответствующие поправки в Уголовный кодекс на случаи уничтожения или повреждения имущества президента страны.
Максимальное наказание, которое предусматривает предложенная Лукашенко новая статья, составит восемь лет лишения свободы.
Кроме того, законопроект предусматривает поправки к статьям о клевете и оскорблении президента Белоруссии. Их действие предлагается распространить на бывшего главу государства, а также на членов его семьи.
Ранее Лукашенко предложил белорусам, россиянам и украинцам покупать участки в «неперспективных» белорусских селах по выгодным ценам, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru