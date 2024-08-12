Лукашенко предложил ввести уголовное наказание за угрозы президенту Белоруссии

В документе, который опубликован на белорусском национальном правовом портале, также предлагается распространить соответствующие поправки в Уголовный кодекс на случаи уничтожения или повреждения имущества президента страны.

Максимальное наказание, которое предусматривает предложенная Лукашенко новая статья, составит восемь лет лишения свободы.

Кроме того, законопроект предусматривает поправки к статьям о клевете и оскорблении президента Белоруссии. Их действие предлагается распространить на бывшего главу государства, а также на членов его семьи.

Ранее Лукашенко предложил белорусам, россиянам и украинцам покупать участки в «неперспективных» белорусских селах по выгодным ценам, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

