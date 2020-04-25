Лукашенко пообещал белорусам новую Конституцию
Новая Конституция появится в Белоруссии в ближайшие пять лет, заявил президент страны Александр Лукашенко в ответ на вопросы журналистов в ходе республиканского субботника. Глава государства в субботу отправился сажать сосны в национальный парк «Припятский».
Лукашенко отметил, что дал бы ответы по ряду вопросов в послании президента, если бы оно состоялось вовремя, однако мероприятие на некоторое время отложено. Есть вариант, при котором послание будет совмещено с предвыборной программой, сказал президент.
Как пишет «Лента.ру», Лукашенко также пообещал провести выборы по Конституции. Голосование должно состояться в этом году.
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