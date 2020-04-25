Лукашенко пообещал белорусам новую Конституцию

Лукашенко отметил, что дал бы ответы по ряду вопросов в послании президента, если бы оно состоялось вовремя, однако мероприятие на некоторое время отложено. Есть вариант, при котором послание будет совмещено с предвыборной программой, сказал президент.

Как пишет «Лента.ру», Лукашенко также пообещал провести выборы по Конституции. Голосование должно состояться в этом году.

