Лукашенко получил травму во время колки дров

Президент Белоруссии Александр Лукашенко рассказал о полученной травме во время колки дров, передает Telegram-канал «Пул первого».

Лукашенко заявил, что мир находится на пороге грандиозных событий

По слова главы государства, ему на ногу упала колодка колодка весом около 80 килограммов.

Из-за травмы Лукашенко пропустил хоккейный матч своей команды.

Ранее Лукашенко заявил, что размещение на территории республики российского тактического ядерного оружия является «дополнительным фактором сдерживания», напоминает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Екатерина Чеснокова
ТЕГИ:ПострадавшиеПолитикаБелоруссияАлександр Лукашенко

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