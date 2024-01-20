Лукашенко получил травму во время колки дров
20 января 202415:31
Президент Белоруссии Александр Лукашенко рассказал о полученной травме во время колки дров, передает Telegram-канал «Пул первого».
По слова главы государства, ему на ногу упала колодка колодка весом около 80 килограммов.
Из-за травмы Лукашенко пропустил хоккейный матч своей команды.
Ранее Лукашенко заявил, что размещение на территории республики российского тактического ядерного оружия является «дополнительным фактором сдерживания», напоминает «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru