Лукашенко заявил, что мир находится на пороге грандиозных событий

Лукашенко заявил, что мир находится накануне грандиозных событий. Президент соседней республики предрек сложный год.

«Мы сегодня в такой сложной ситуации, что это подобно тому, что мы идем по тонкому льду», - сказал белорусский лидер.

Он указал на попытки США доминировать во всем мире и напомнил о конфликтах на Украине и Ближнем Востоке. Лукашенко не исключил, что региональные противоречия приведут к мировой войне.

Ранее белорусский лидер заявил, что президент Украины Владимир Зеленский понимает необходимость завершения конфликта только политическим путем, передает «Радиоточка НСН».

