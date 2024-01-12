Лукашенко заявил, что мир находится на пороге грандиозных событий
Наступивший год будет «шумным», заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко на приеме по случаю старого Нового года. Слова главы государства приводит агентство БелТА.
Лукашенко заявил, что мир находится накануне грандиозных событий. Президент соседней республики предрек сложный год.
«Мы сегодня в такой сложной ситуации, что это подобно тому, что мы идем по тонкому льду», - сказал белорусский лидер.
Он указал на попытки США доминировать во всем мире и напомнил о конфликтах на Украине и Ближнем Востоке. Лукашенко не исключил, что региональные противоречия приведут к мировой войне.
Ранее белорусский лидер заявил, что президент Украины Владимир Зеленский понимает необходимость завершения конфликта только политическим путем, передает «Радиоточка НСН».
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