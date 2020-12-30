Лукашенко получил от белорусских омоновцев черный берет

Командир ОМОНа ГУВД Мингорисполкома Дмитрий Балаба заявил, что президент Белоруссии Александр Лукашенско стал «полноценным бойцом ОМОНа», передаёт БелТА.

Во время посещения отряда милиции особого назначения ГУВД минского горисполкома белорусский лидер вручил сотрудникам правоохранительных органов и военнослужащим государственные награды.

Силовики, в свою очередь, вручили президенту чёрный берет. Лукашенко пошутил, что вряд ли сдаст испытания на право ношения берета, на что ему ответили, что ценный подарок он получил по решению совета командиров отряда ОМОНа - «за особые заслуги».

Ранее Лукашенко заявил, что будет «драться» за Белоруссию до тех пор, «пока последний омоновец и врач настоящий не скажут: «Всё, Лукашенко, ты своё дело сделал», сообщает RT. Белорусский лидер отметил, что из-за внешнего вмешательства в дела страны республика столкнулась с угрозой своей целостности.

Протесты в Белоруссии начались после президентских выборов 9 августа и продолжаются до сих пор. По официальным данным ЦИК, с результатом более 80% победил Александр Лукашенко, но оппозиция считает, что результаты выборов были сфальсифицированы.

