Лукашенко похвалил Зеленского за требования военных поставок от Запада
Президент Белоруссии Александр Лукашенко поддержал украинского коллегу Владимира Зеленского в вопросе поставок западного оружия.
«Я должен сказать вам, что Зеленский ведет себя абсолютно правильно», - сказал глава Белоруссии в интервью «Пул Первого».
Лукашенко напомнил, что до начала спецоперации Украина имела договоренности с западными странами по поставкам оружия. Однако США и страны Европы начали уклоняться от исполнения обязательств, отметил белорусский лидер.
В интервью журналистке Диане Панченко президент Белоруссии заявил, что считает цели специальной военной операции России на Украине достигнутыми, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru