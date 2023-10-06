Лукашенко похвалил Зеленского за требования военных поставок от Запада

«Я должен сказать вам, что Зеленский ведет себя абсолютно правильно», - сказал глава Белоруссии в интервью «Пул Первого».

Лукашенко напомнил, что до начала спецоперации Украина имела договоренности с западными странами по поставкам оружия. Однако США и страны Европы начали уклоняться от исполнения обязательств, отметил белорусский лидер.

В интервью журналистке Диане Панченко президент Белоруссии заявил, что считает цели специальной военной операции России на Украине достигнутыми, передает «Радиоточка НСН».

