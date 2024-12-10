Лукашенко подтвердил, что у Белоруссии действительно есть ядерное оружие
У Белоруссии действительно есть ядерное оружие. Как сообщает БелТА, об этом заявил президент республики Александр Лукашенко.
Отвечая на вопросы работников компании «Пожснаб» в Борисове, он уточнил, что ввёз в страну «не один десяток штук» ядерных боеголовок.
«А то, что оппоненты говорят, что это шутка, значит, они прозевали. Они даже не заметили, как мы сюда их завезли», - подчеркнул белорусский лидер.
Ранее Лукашенко, что пусковая установка в ракетном комплексе «Орешник» является белорусской, а русской - только ракета, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru