Лукашенко подтвердил, что у Белоруссии действительно есть ядерное оружие

Отвечая на вопросы работников компании «Пожснаб» в Борисове, он уточнил, что ввёз в страну «не один десяток штук» ядерных боеголовок.

«А то, что оппоненты говорят, что это шутка, значит, они прозевали. Они даже не заметили, как мы сюда их завезли», - подчеркнул белорусский лидер.

Ранее Лукашенко, что пусковая установка в ракетном комплексе «Орешник» является белорусской, а русской - только ракета, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

