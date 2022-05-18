Лукашенко подписал закон о применении смертной казни за попытку совершения актов терроризма

В конце апреля парламент республики в двух чтениях принял проект закона «Об изменении Уголовного кодекса Республики Беларусь», который предлагает ввести высшую меру наказания за покушение на совершение терактов, напоминает RT. Позже инициативу одобрил Совет Республики Национального собрания.

Поправки предусматривают применение смертной казни за подготовку к покушению на убийство представителя иностранного государства или международной организации для провокации международных осложнений или войны, на совершение акта международного терроризма или теракта с применением объектов атомной энергии, ядерных материалов, радиоактивных, химических или биологических веществ. Кроме того, высшую меру наказания могут использовать для готовивших покушение на государственного или общественного деятеля для воздействия на принятие решений властью или устрашения населения.



