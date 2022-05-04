Белорусские сенаторы одобрили введение смертной казни за попытку теракта

Совет Республики Национального собрания Белоруссии одобрил инициативу о введении смертной казни за покушение на совершение актов терроризма. Об этом сообщает БЕЛТА.

В Белоруссии могут ввести смертную казнь за покушение на совершение терроризма

Белорусский парламент 27 апреля принял в двух чтениях соответствующий законопроект, который предусматривает изменение Уголовного кодекса республики.

По словам главы Постоянной комиссии по законодательству и государственному строительству Совета Республики Сергея Сивца, высшую меру наказания будут применять, если было допущено сопряженное с гибелью людей покушение на убийство представителя иностранного государства (международной организации) в целях провокации осложнений или войны, покушение на совершение акта терроризма, в том числе международного, с использованием объектов атомной энергии, радиоактивных, биологических веществ или ядерных материалов.

Кроме того, смертную казнь могут назначить за покушение на убийство государственного или общественного деятеля «в связи с его государственной или общественной деятельностью в целях оказания воздействия на принятие решений органами власти, устрашения населения, дестабилизации общественного порядка».

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ФОТО: РИА Новости / Виктор Толочко
ТЕГИ:Смертная КазньБелоруссия
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