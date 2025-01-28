Лукашенко подписал указ, разрешающий белорусам голосовать на выборах в России

Президент Белоруссии Александр Лукашенко подписал указ о подготовке изменений в Договор между Белоруссией и Россией от 1998 года, которые позволят гражданам Белоруссии участвовать в местных выборах в России. Об этом сообщает БелТА.

Согласно проекту, жители обеих стран, постоянно проживающие в другом государстве, смогут избирать и баллотироваться в органы местного самоуправления.

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Сейчас граждане Белоруссии могут участвовать в местных выборах в России, если они проживают в стране на постоянной основе. Этот шаг следует за аналогичным правом для россиян, которые проживают в Белоруссии.

Внесение изменений также предполагает упрощение избирательных прав для граждан обеих стран в контексте межгосударственного сотрудничества. Однако законопроект, предложенный депутатами Госдумы, предлагает отменить эту норму, заявляя, что она противоречит текущей миграционной политике, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Владимир Смирнов
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