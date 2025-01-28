Лукашенко подписал указ, разрешающий белорусам голосовать на выборах в России

Президент Белоруссии Александр Лукашенко подписал указ о подготовке изменений в Договор между Белоруссией и Россией от 1998 года, которые позволят гражданам Белоруссии участвовать в местных выборах в России. Об этом сообщает БелТА.

Согласно проекту, жители обеих стран, постоянно проживающие в другом государстве, смогут избирать и баллотироваться в органы местного самоуправления.