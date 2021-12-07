Лукашенко подписал указ о принятии в гражданство Белоруссии 448 украинцев

Президент Белоруссии Александр Лукашенко подписал указ о принятии в гражданство страны 448 украинцев. Об этом сообщает РИА Новости.

Указ был подписан во вторник 7 декабря.

По данным RT, с августа текущего года 1,2 тысячи украинцев были приняты в белорусское гражданство.

Накануне Лукашенко заявил, что Россия не собирается нападать на Украину. По словам белорусского политика, Западу только нужен «повод молотить Россию».

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ФОТО: РИА Новости / Михаил Воскресенский
ТЕГИ:БелоруссияЛукашенко
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