Лукашенко подписал указ о принятии в гражданство Белоруссии 448 украинцев
7 декабря 202120:14
Президент Белоруссии Александр Лукашенко подписал указ о принятии в гражданство страны 448 украинцев. Об этом сообщает РИА Новости.
Указ был подписан во вторник 7 декабря.
По данным RT, с августа текущего года 1,2 тысячи украинцев были приняты в белорусское гражданство.
Накануне Лукашенко заявил, что Россия не собирается нападать на Украину. По словам белорусского политика, Западу только нужен «повод молотить Россию».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru