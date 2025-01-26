Лукашенко поддержит миротворческие усилия Трампа

"Трамп сказал, что будет миротворцем, - я буду поддерживать это", - сказал Лукашенко.

Президент Белоруссии также заявил, что не стал критиковать Трампа, поскольку тот еще не отошел от предвыборной кампании и покушений на него.

Первое покушение на Дональда Трампа произошло 13 июля 2024 года в результате стрельбы на митинге в Батлере (Пенсильвания) в рамках предвыборной кампании. Одна из пуль прошла в миллиметрах от головы Трампа, прострелив ему ухо. Второе покушение произошло 15 сентября 2024 года, агенты секретной службы открыли огонь по подозреваемому, который был замечен прячущимся в кустах с винтовкой около гольф-клуба Трампа, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

