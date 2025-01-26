Лукашенко поддержит миротворческие усилия Трампа
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что поддержит миротворческие усилия президента США Дональда Трампа. Об этом сообщает Газета.Ru.
"Трамп сказал, что будет миротворцем, - я буду поддерживать это", - сказал Лукашенко.
Президент Белоруссии также заявил, что не стал критиковать Трампа, поскольку тот еще не отошел от предвыборной кампании и покушений на него.
Первое покушение на Дональда Трампа произошло 13 июля 2024 года в результате стрельбы на митинге в Батлере (Пенсильвания) в рамках предвыборной кампании. Одна из пуль прошла в миллиметрах от головы Трампа, прострелив ему ухо. Второе покушение произошло 15 сентября 2024 года, агенты секретной службы открыли огонь по подозреваемому, который был замечен прячущимся в кустах с винтовкой около гольф-клуба Трампа, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru